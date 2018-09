FURTUNA de la miezul noptii! HAOS TOTAL la Dinamo: Negoita l-ar fi demis pe Bratu! Cei doi antrenori asteptati la negocieri

Ionut Negoita pare sa fi luat decizia finala in privinta viitorului lui Florin Bratu,

Florin Bratu a pierdut un nou meci pe banca lui Dinamo si pare ca si-a pierdut si postul. Patronul lui Dinamo, Ionut Negoita, a decis sa taie in carne vie si se pare ca l-a demis pe Bratu in miez de noapte. Potrivit Gazetei Sporturilor, anuntul oficial va fi facut in cursul zilei de astazi,

Conform sursei citate, Negoita are in acest moment doua variante pentru a-l inlocui pe Bratu: Dan Alexa sau Claudiu Niculescu. Ambii sunt fosti jucatori importanti ai lui Dinamo, insa doar Niculescu este liber de contract. Alexa este antrenorul nou-promovatei Dunarea Calarasi.

Ramane Dan Nistor?



Daca Negoita a luat decizia de a-l demite pe Bratu, implicit inseamna ca Dan Nistor, capitanul lui Dinamo, va fi pastrat. Florin Bratu a declarat imediat dupa meciul pierdut cu Poli Iasi ca Nistor nu mai are nicio sansa cu el antrenor. "Ori eu, ori el", a rabufnit Bratu la conferinta de presa.

Bratu si-a facut praf capitanul la doar cateva minute dupa al treilea meci consecutiv pierdut de Dinamo.

"E devreme sa ma gandesc la plecarea de la Dinamo. Sunt foarte suparat, din pacate lucrurile nu mai functioneaza si nu mai functioneaza de ceva vreme. Din momentul in care capitanul nostru a avut oferta de la Steaua. El, in momentele acelea, mi-a spus ca vrea sa plece la Steaua. Ca i se dau 100.000 de euro la semnatura, 15.000 de euro salariu si e oportunitate mare pentru el. A reusit sa destabilize o echipa si o munca pe care am creat-o aici. Le cer scuze lui Mutu si Contra care mi-au spus: 'Ai grija la Nistor!'. Am ignorat aceste sfaturi, mai am multe sfaturi. Nu stiu care mai e viitorul lui aici. Cand a venit capitanul lui Dinamo la mine in birou si mi-a zis: 'Vreau sa plec la Steaua', era sa cada cerul pe mine. In viata mea nu mi-am imaginat asa ceva. Mi-a distrus copii astia, jucatorii tineri care acum se gandesc doar la bani. I-am reprosat lui Nistor in timpul meciului ca nu facea ce i-am cerut. E cu gandul in alta parte, cred ca ati vazut si voi", a declarat Florin Bratu la finalul partidei.