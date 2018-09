Nistor a dezvaluit cui i-a scris mesaje in timpul reprizei a doua de la Iasi! Ce a spus despre cearta cu Bratu

Poli Iasi 1-0 Dinamo | "Cainii" pierd din nou si se afunda si mai tare in subsolul clasamentului. Dan Nistor a vorbit la finalul partidei.

"Ce sa se intample? Ati vazut si dumneavoastra! Inca o infrangere! Din pacate nu ne revenim. Chiar nu stiu ce sa zic, sunt foarte dezamagit. Nu am avut nimic la pauza, asta a fost decizia antrenorului si o respect. Nu am avut niciun fel de schimb de replici, avem o relatie foarte buna, de antrenor-jucator.

In timpul meciului mi-au scris multe persoane, de aia am stat pe telefon. Mi-a scris si sotia mea, m-a intrebat de ce am iesit. Le-am zis ca asta a fost decizia antrenorului.

Noi toti trebuia sa jucam in primul rand pentru Danciulescu.

Daca asta a fost ultimul sau meci la Dinamo, nu stiu. Vom incerca sa il intoarcem.

Noi am adus echipa aici si noi trebuie sa o scoatem. Trebuie sa strangem randurile, sa ne calificam in Cupa.

Nu stiu daca ramanem fara Florin Bratu, nu sunt eu in masura sa spun.

Sunt foarte dezamagit ca nu pot sa fac mai mult. Dar de unul singur nu poti sa faci nimic, trebuie sa strangem randurile.

Etapele trec si ne afundam din ce in ce mai rau.

Nu ii voi cere niciun fel de explicatie lui Bratu, a fost decizia antrenorului de a ma schimba si eu trebuie sa o respect", a spus Dan Nistor.