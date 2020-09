Prima declaratie a lui Toni Petrea dupa ce a scapat de Covid-19! Cum s-a simtit antrenorul si cum sunt fotbalistii care au fost testati negativ

Toni Petrea a revenit pe banca tehnica a celor de la FCSB dupa ce a fost testat negativ pentru Covid-19 inainte de meciul cu Poli Iasi.

Antrenorul principal al "ros-albastrilor" a vorbit despre cum a trait perioada in care a fost infectat cu noul coronavirus.

"Eu n-am avut simptome, n-am avut probleme grave, sunt bine, doar am iesit pozitiv si a trebuit sa stau acasa. Ma bucur ca am putut reveni langa echipa dupa aceasta perioada in care am stat acasa", a declarat Toni Petrea.

Tehnicianul a explicat si care sunt motivele pentru care cei 6 jucatori care s-au vindecat nu au fost inclusi in primul 11 pentru meciul cu Poli Iasi, transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

"Am facut ultimul test, au iesit negativ, dar perioada de inactivitate ne-a determinat sa nu incepem cu ei. Sper ca, in cel mai scurt timp, sa ii avem la capacitate 100%", a adaugat Petrea.