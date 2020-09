Motivul pentru care jucatorii Astrei nu au dorit sa mearga la FCSB pentru meciul din Europa League: "Nu trebuia sa renunt la niciun ban"

FCSB a dorit sa ii transfere pe Constantin Dima si Vali Gheorghe de le Astra, pentru meciul din Europa League contra lui Slovan Liberc, pierdut de ros-albastrii cu 0-2.

Transferurile pareau sa se realizeze, dar totul a picat in ultimul moment. Astra a pierdut cu 1-4 in fata Viitorului, iar dupa meci cei doi fotbalisti au vorbit despre transferul la FCSB. Ambii jucatori au declarat ca fost strict decizia lor de nu pleca la echipa patronata de Gigi Becali.

"Nu mi-am dat acordul, nu am fost de acord cu situatia. Sunt la Astra si incerc sa-mi fac treaba cat mai bine. Astazi nu am reusit sa-mi fac treaba pentru ca am primit 4 goluri, dar sper sa fie altfel in meciul urmator. Nu vreau sa comentez (n.r. decizia de a nu merge la FCSB). Imi pare rau pentru FCSB ca a pierdut, dar pentru mine este un subiect inchis si nu am niciun regret", a declarat Dima.

"A fost decizia mea sa raman la Astra si sa nu plec la FCSB. Asa am hotarat eu, sa raman aici si asta a fost. Nu trebuia sa renunt la niciun ban. Pur si simplu asa a fost situatia, le multumesc celor de ca m-au dorit si imi pare rau ca nu s-au calificat mai departe", a spus si Vali Gheorghe.

Tweet FCSB Astra gheorghe dima Citeste si: