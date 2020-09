FCSB a ajuns cu un echipaj special la Iasi: "I-am adus pentru victorie!"

Chiar daca echipa are in continuare probleme cu noul coronavirus, fotbalistii de la FCSB au ajuns in Copou cu o stare de spirit pozitiva.

Florin Tanase, Darius Olaru, Andrei Vlad, Ovidiu Popescu, Sergiu Bus si Andrei Miron nu mai au coronavirus si toti au fost adusi la Iasi cu o cursa speciala. Toni Petrea este in continuare pozitiv, astfel ca pe banca va sta tot Mihai Pintilii.Echipajul care i-a adus pe jucatori in Moldova este format dintr-o pereche tata-fiu. Stefan Sichet si-a lasat fiul sa ii aduca pe cei de la FCSB in Copou.

Stefan Sichet: "A fost un zbor ok. Aici e de fata colegul care a zburat".

Cristian Sichet: "Un zbor scurt, care s-a terminat in conditii de siguranta si am adus "colegii" in seara asta pentru o victorie".

Stefan Sichet: "Mai ales ca el este si stelist. Din cauza asta a si zburat".

Cristian Sichet: "(Nu v-a fost frica de COVID-19? La FCSB e focar.) Nu am avut nicio frica, mai ales ca in aeroport si in aviatie masurile de siguranta sunt la maxim, iar jucatorii si toti pasagerii sunt testati. Deci nu e si nu o sa fie nicio problema. (Pronostic?) 2-0", a declarat echipajul de zbor pentru TelekomSport.

FCSB va juca in aceasta seara cu Poli Iasi in deplsare, de la 21:45. Inainte de acest meci, echipa patronata de Gigi Becali este pe locul 3 in clasament cu 9 puncte.