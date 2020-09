Il trimite Vlad pe Straton pe banca de rezerve? Situatia portarilor de la FCSB, explicata de un fost oficial: "Pozitia de rezerva nu e de decor!"

Revenirea lui Andrei Vlad in lotul lui Toni Petrea ar putea fi o problema pentru Catalin Straton.

Andrei Vlad a fost indisponibil pentru ultimele meciuri ale ros-albastrilor dupa ce a fost depistat pozitiv cu coronavirus, iar locul sau in poarta a fost luat de Catalin Straton, portarul adus de la Dinamo.

Straton l-a inlocuit cu succes pe Vlad si a avut interventii spectaculoase in poarta atat in meciul din Liga 1 cu Arges, cat si in meciul cu Slovan Liberec, unde FCSB a fost invinsa cu 2-0, dupa doua goluri din faze fixe.

Cu toate astea, dupa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Andrei Vlad a fost testat negativ si a facut deplasarea la Poli Iasi, acolo unde ar putea reveni titular. Astfel, Straton ar putea fi trecut pe banca de rezerve.

Narcis Raducan, fost director sportiv la FCSB a vorbit despre pozitia celor doi portari, dar si despre sansele ca Vlad sa joace in partida de diseara cu Poli Iasi.

"Nu stiu care este nivelul fizic, asta e primul parametru pe care trebuie sa il depasesti. Daca este fizic bine, cred ca revine Vlad, e portarul titular, portar de nationala, in crestere, pe care trebuie sa il maturizezi. Cred ca si Straton cunoaste foarte bine situatia, asa cum il stiu, va fi alaturi de el sa il ajute sa creasca si cand e cazul, il va suplini cu succes.

La portari e o discutie aparte, e singurul post in care se negociaza pozitia de titular. Se mai intampla asta si s-au mai strecurat prin presa portari care spuneau ca trebuie sa apere nu stiu cate minute, cate meciuri.

Acelasi lucru se intampla si cu Tatarusanu, sunt convins ca el da mai multa siguranta decat Donnarumma in mai multe situatii, insa probabil italianul va ajunge un portar mare in fotbalul mondial.

Straton isi face foarte bine treaba, asta nu inseamna ca pozitia de rezerva e una de decor. E o pozitie importanta, dincolo de partea sportiva, ai nevoie ca omul sa aiba un caracter special. E frustrant sa fii rezerva, in astfel de conditii e greu sa rezisti", a spus Narcis Raducan la PRO X.