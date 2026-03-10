Echipa roș-albastră a oficializat marți, 10 martie 2026, revenirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică. Acesta l-a înlocuit pe cipriotul Elias Charalambous, care a părăsit formația sâmbătă seara, după o înfrângere pe teren propriu, scor 1-3, în fața celor de la Universitatea Cluj.

Rădoi, în vârstă de 44 de ani, revine la conducerea campioanei din ultimele două sezoane, cu un angajament semnat pe o durată stabilită până la sfârșitul actualei stagiuni competiționale. La conferința de presă, principalul a vorbit despre statutul lui Vlad Chiricheș în noua structură a lotului.

Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș

„(n.r. – Chiricheș) Din ceea ce am găsit în vestiar până acum, avem doar două probleme, doi jucători accidentați. El nu este accidentat, face parte din echipă. Cine se antrenează cel mai bine, va face parte din lot. În acest moment, avem doar două situații (de indisponibilitate)”, a precizat Mirel Rădoi la conferința de presă.

Stafful tehnic din acest mandat va fi completat de antrenorii secunzi Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, antrenorul cu portarii Robert Tufiși, preparatorul fizic Horațiu Baciu și analistul video, Denis Rădoi. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a mai pregătit echipa și în 2015, când a înregistrat 13 victorii pe banca tehnică.