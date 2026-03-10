FOTO ȘI VIDEO Mirel Rădoi, primul antrenament la FCSB! Singurul ”absent” de la ședința de pregătire

Mirel Rădoi, primul antrenament la FCSB! Singurul ”absent” de la ședința de pregătire Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial la FCSB, unde va ocupa până în vară locul liber lăsat după plecarea lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii.

TAGS:
FCSBMirel RadoiantrenamentSiyabonga Ngezana
Din articol

Antrenorul a luat parte marți seară la o conferință de presă, iar imediat după încheierea acesteia, a condus primul antrenament la FCSB.

Mirel Rădoi a condus primul antrenament la FCSB

  • Screenshot 2026 03 10 171924
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Într-o formă de zile mari, Rădoi a părut mai degrabă unul dintre jucători atunci când a ieșit pe terenul de antrenament însoțit de staff-ul său. Tehnicianul a făcut câteva exerciții de încălzire alături de noii săi elevi.

Un singur jucător a lipsit, Siyabonga Ngezana, care s-a antrenat separat. Fundașul sud-african are probleme la genunchi și refuză să fie supus unei intervenții chirurgicale de teamă că va rata participarea la Cupa Mondială din vară.

Ngezana nu vrea să se opereze. El face niște de-astea, tratamente… Băi, nebunule, n-ai cum să joci! El juca cu genunchiul paradit”, spunea recent Gigi Becali în legătură cu fundașul din Africa de Sud.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
ULTIMELE STIRI
Amendat cu o sumă uriașă, starul lui Manchester City este acum investigat de poliție
Amendat cu o sumă uriașă, starul lui Manchester City este acum investigat de poliție
UCL | ACUM: Galatasaray - Liverpool! Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00
UCL | ACUM: Galatasaray - Liverpool! Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00
Gestul lui Gasperini la meciul Genoa - Roma l-a marcat pe tatăl copilului. Ce scrisoarea i-a transmis
Gestul lui Gasperini la meciul Genoa - Roma l-a marcat pe tatăl copilului. Ce scrisoarea i-a transmis
Ea este Mirra Andreeva, rusoaica fără de scrupule? Imagini dezgustătoare vin de la Indian Wells. Ce a făcut pe teren
Ea este Mirra Andreeva, rusoaica fără de scrupule? Imagini dezgustătoare vin de la Indian Wells. Ce a făcut pe teren
Succesorul lui CR7 a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”
Succesorul lui CR7 a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro!

Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro!

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Daniel Pancu nu se mai ascunde după a 11-a victorie la rând a lui CFR în campionat: ”Puteți să întrebați jucătorii!”

Daniel Pancu nu se mai ascunde după a 11-a victorie la rând a lui CFR în campionat: ”Puteți să întrebați jucătorii!”

Decizia luată de Ioan Varga după ce a aflat că CFR Cluj va începe play-off-ul pe locul patru: ”Pas cu pas!”

Decizia luată de Ioan Varga după ce a aflat că CFR Cluj va începe play-off-ul pe locul patru: ”Pas cu pas!”



Recomandarile redactiei
Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB
Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB
Ea este Mirra Andreeva, rusoaica fără de scrupule? Imagini dezgustătoare vin de la Indian Wells. Ce a făcut pe teren
Ea este Mirra Andreeva, rusoaica fără de scrupule? Imagini dezgustătoare vin de la Indian Wells. Ce a făcut pe teren
Succesorul lui CR7 a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”
Succesorul lui CR7 a ajuns batjocura Spaniei: „Aleargă ca un moșneag”
Reconstrucție la FCSB! Mirel Rădoi a dezvăluit ce se întâmplă cu oamenii rămași din fostul staff tehnic
Reconstrucție la FCSB! Mirel Rădoi a dezvăluit ce se întâmplă cu oamenii rămași din fostul staff tehnic
UCL | ACUM: Galatasaray - Liverpool! Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00
UCL | ACUM: Galatasaray - Liverpool! Newcastle - Barcelona și Atalanta - Bayern, de la 22:00
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
David Popovici s-a antrenat pentru prima dată în Paris
David Popovici s-a antrenat pentru prima dată în Paris 
Simona Halep, reprezentație de forță la Miami. Cum a decurs ultimul antrenament
Simona Halep, reprezentație de forță la Miami. Cum a decurs ultimul antrenament 
CITESTE SI
GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

stirileprotv GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!