Antrenorul a luat parte marți seară la o conferință de presă, iar imediat după încheierea acesteia, a condus primul antrenament la FCSB.

Într-o formă de zile mari, Rădoi a părut mai degrabă unul dintre jucători atunci când a ieșit pe terenul de antrenament însoțit de staff-ul său. Tehnicianul a făcut câteva exerciții de încălzire alături de noii săi elevi.

Un singur jucător a lipsit, Siyabonga Ngezana, care s-a antrenat separat. Fundașul sud-african are probleme la genunchi și refuză să fie supus unei intervenții chirurgicale de teamă că va rata participarea la Cupa Mondială din vară.

”Ngezana nu vrea să se opereze. El face niște de-astea, tratamente… Băi, nebunule, n-ai cum să joci! El juca cu genunchiul paradit”, spunea recent Gigi Becali în legătură cu fundașul din Africa de Sud.