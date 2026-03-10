Fostul căpitan al roș-albaștrilor revine pe banca tehnică a clubului după aproape un deceniu și a semnat un contract valabil până la finalul sezonului.

Principalul obiectiv este clasarea pe unul dintre locurile care duc la barajul pentru UEFA Europa Conference League.

Mirel Rădoi: „Nu sunt un antrenor senzațional”

La conferința de presă de prezentare, tehnicianul în vârstă de 44 de ani a explicat cum a ajuns să accepte oferta venită de la patronul Gigi Becali.

„Nu sunt un antrenor senzațional care, pe unde a fost, a făcut ca toate echipele să sară în sus. Mi-a cerut ajutorul și am spus: «Bine». Dacă reușesc să duc echipa unde ne dorim cu toții, cu atât mai bine. Există însă și posibilitatea să nu reușesc”, a declarat Rădoi.

De-a lungul carierei de antrenor, Mirel Rădoi le-a mai pregătit pe Universitatea Craiova, Al-Jazira Club, Al-Bataeh și Al-Tai FC, dar și naționala U21, alături de naționala „mare”.

Prima experiență ca antrenor principal la FCSB a avut loc în sezonul 2015/2016, când a stat pe bancă în 29 de meciuri, cu o medie de 1,59 puncte câștigate pe meci.