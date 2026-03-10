Fostul căpitan al roș-albaștrilor a revenit pe banca tehnică a clubului după mai bine de un deceniu și a semnat un contract valabil până la finalul sezonului.

Rădoi anunță evaluări pentru fiecare jucător

La conferința de presă de prezentare, tehnicianul de 44 de ani a explicat că lotul va fi analizat atent în perioada următoare, iar la finalul sezonului clubul va lua decizii în privința fiecărui jucător.

„La final de sezon, vor fi întocmite rapoarte pentru fiecare jucător în parte, referitoare la tot ce s-a întâmplat în aceste două luni și jumătate. Ulterior, clubul va decide dacă acești jucători vor rămâne, dacă li se va prelungi contractul sau dacă vor pleca”, a declarat Mirel Rădoi.

Noul antrenor al celor de la FCSB a dezvăluit că, în acest moment, echipa are doar două probleme medicale.

„Din ceea ce am găsit în vestiar până acum, avem doar două probleme, doi jucători accidentați. Cine se antrenează cel mai bine va face parte din lot”, a mai spus Rădoi.

De-a lungul carierei de antrenor, Mirel Rădoi le-a mai pregătit pe Universitatea Craiova, Al-Jazira Club, Al-Bataeh și Al-Tai FC, dar și naționala României, atât la seniori, cât și cea U21.

Prima experiență a lui Rădoi ca antrenor la FCSB a avut loc în sezonul 2015/2016, când a stat pe bancă în 29 de meciuri, cu o medie de 1,59 puncte câștigate pe partidă.