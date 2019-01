PRETUL REAL pentru care Fortes vine la FCSB! "Ce ne-au oferit ei, nu e o suma care sa le faca cinste!" Jucatorul a ratat un transfer in Italia

Gigi Becali a fost contrazis.

Desi patronul FCSB anuntase ca a ajuns la un acord atat cu jucatorul, cat si cu clubul, unul dintre impresarii lui Fortes il contrazice pe Becali.

Conditiile in care FCSB vrea sa realizeze transferul, 30.000 de euro pentru un imprumut pana in vara si 300.000 de euro pentru un transfer definitiv, nu sunt pe placul celor de la Gaz Metan.

Arcadie Zaporojan, unul dintre impresarii lui Fortes, a declarat ca atacantul de la Gaz Metan a ratat un transfer in Italia din pricina discutiilor cu FCSB.



”Nu sunt acte semnate, a fost o oferta din partea FCSB, 30 de mii pana la vara, cu optiune de 300.000 de euro. Sunt doi impresari. Nu merge fotbalistul la FCSB in conditiile astea. Cele 300.000 pe care vrea sa ni le plateasca FCSB la vara sa le dea acum. Este si varianta sa primim 30.000 acum si sa evitam optiunea de cumparare. Sa fie obligata FCSB sa il cumpere la finalul sezonului, pentru 300.000 de euro.

Il lasam cu mare drag, dar pentru bani adecvati. 30 de mii pentru imprumut nu cred ca este o suma care sa faca cinste FCSB-ului. Ma refer la Gaz Metan, pentru ca sunt unul dintre factorii de decizie si la Gaz Metan. Nu sunt intelese partile, a fost facuta o oferta din partea FCSB, am analizat-o. Am ratat un transfer un Italia, in Serie B”, a declarat pentru DigiSport Arcadie Zaporojan, unul dintre impresarii lui Fortes.