ULTIMA ORA | El e urmatorul transfer de la FCSB! Becali a primit vestea cea mare: "Plec si eu la mai bine!"

FCSB i-a transferat pana acum pe Florentin Matei si Adrian Stoian.

Carlos Fortes este si el extrem de aproape de echipa lui Teja dupa ce Gigi Becali a anuntat ca a ajuns la un acord cu jucatorul si cu Gaz Metan, iar situatia este clarificata.

Gigi Becali primeste si o veste neasteptata. Diogo Salomao, jucatorul lui Dinamo, a anuntat ca este si el dispus sa vina la FCSB. Dupa meciul amical pierdut azi cu Sion, scor 0-3, ca va lua in calcul orice oferta avand in vedere ca a intrat in ultimele sase luni de contract cu Dinamo.

"Sunt in ultimele sase luni de contract. Daca sunt oferte, plec si eu la mai bine", a declarat Salaomao.

Salomao este o tinta mai veche a patronului de la FCSB. Gigi Becali a declarat in urma cu doar cateva luni ca Salomao este unul dintre cei mai buni mijlocasi din Liga 1 si ar vrea sa-l aduca la echipa.