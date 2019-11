Revenire fantastica pentru FCSB dupa ce era ULTIMA in Romania acum doua luni! Cum arata acum clasamentul din liga 1

Vezi cum arata clasamentul din Liga 1 in acest moment.

FCSB a ajuns la 11 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile, iar echipa lui Vintila se afla intr-o forma de zile mari. Daca acum doua luni, vicecampioana Romaniei se afla pe ultimul loc in Liga 1, acum ros-albastrii se afla pe locul 5 cu 27 de puncte acumulate dupa 16 meciuri. Elevii lui Bogdan Vintila se afla la 3 puncte de liderul CFR Cluj, care va juca maine in fata celor de la Dinamo in deplasare.

Clasamentul Ligii 1 in acest moment: