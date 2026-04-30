Simone Inzaghi a plecat de la Inter imediat după finalul sezonului trecut și a semnat în Arabia Saudită cu Al Hilal. Mandatul de patru sezoane al italianului s-a încheiat crunt, cu toate cele trei trofee ratate dramatic.

Simone Inzaghi rememorează ultimul său sezon la Inter: "Nu aș schimba nimic"

Inter a luptat pe toate cele trei fronturi până în ultima clipă, însă s-a clasat pe locul 2 în Serie A, la un punct în spatele campioanei Napoli, iar în finala Champions League a fost spulberată de PSG (0-5). De asemenea, în Cupa Italiei a fost eliminată de AC Milan, în semifinale.

Cu toate acestea, Simone Inzaghi spune acum, la aproape un an distanță, că nu ar schimba nimic în strategia abordată în stagiunea precedentă.

"Nu aș schimba nimic. Noi am avut un vis, acela de a câștiga tripla. La finalul sezonului, am plătit însă prețul celor 23 de meciuri jucate în plus față de Napoli. Dar aș aborda aceeași strategie și acum pentru că Inter are datoria de a lupta pe toate fronturile. Cu toate acestea, meciuri precum cele cu Bayern sau Barcelona îmi vor rămâne mai mult întipărite în minte decât trofeele câștigate. Acelea sunt poate niște victorii irepetabile.

Am intrat în meci lipsiți de energie fizică și mentală. Nu e o scuză, ci un fapt. Dezamăgirea provocată de ratarea titlului a cântărit enorm și ne-a afectat încrederea. PSG este o echipă grozavă, iar asta s-a văzut și acum, la meciul cu Bayern", a spus Simone Inzaghi, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Simone Inzaghi: "Chivu, alegerea corectă a lui Inter. Am știut de la început"

Actualul antrenor al lui Al Hilal a vorbit și despre succesorul său de la Inter, Cristi Chivu, care este la o victorie de asigurarea titlului în Serie A și calificat în finala Cupei Italiei.

"Inter a făcut un sezon foarte bun, iar un titlu nu e niciodată ușor de câștigat. Chivu merită felicitat pentru asta. Știam ce grup are la dispoziție și nu aveam niciun dubiu în privința jucătorilor. De asemenea, faptul că Inter a mizat pe Cristian a fost o alegere corectă, iar asta am știut de la început pentru că l-am văzut cum muncește. Acum e momentul ca Inter să sărbătorească titlul, iar apoi să încerce să câștige și Cupa Italiei", a mai spus Inzaghi.

Fost jucător și antrenor la Lazio, Simone Inzaghi spune că nu va avea o favorită în finala Cupei Italiei, programată pe 13 mai, în direct pe VOYO.

"Cu cine voi ține la Lazio - Inter? Cu niciuna. Doar voi savura spectacolul. Sunt două cluburi imense, care mi-au oferit multe pe parcursul carierei. Sper ca echipa mai bună să câștige. Într-o finală se poate întâmpla orice", a mai spus Inzaghi.