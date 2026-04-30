"Oferta de la CFR, din iarnă, a avut cel mai mult sens și n-a trebuit să mă gândesc prea mult. Da, mi-aș dori să joc la Cluj și în sezonul următor, e un proiect interesant pentru mine", a spus Marian Huja, fotbalist născut în Portugalia cu origini românești.

Titular constant sub comanda lui Daniel Pancu, Huja recunoaște că și-ar dori ca ardelenii să activeze clauza de transfer definitiv, iar din vară să aibă posibilitatea de a juca în cupele europene.

Marian Huja (26 de ani), fundașul central împrumutat de CFR Cluj în iarnă , de la Pogon Szczecin , ar putea fi transferat definitiv de formația din Gruia în schimbul unei clauze de aproximativ 250.000 de euro .

Marian Huja: "Încă sperăm la titlu, dar obiectivul e top 3"

Huja, care a mai jucat în România la Petrolul Ploiești, timp de aproape 5 sezoane, spune că speră în continuare la câștigarea titlului cu CFR Cluj, chiar dacă diferența față de liderul Universitatea Craiova este de 5 puncte, cu 4 runde înainte de finalul play-off-ului.

"Da, încă sperăm la titlu. Toată lumea știe că e posibil, dar obiectivul principal este momentan o clasare în primele trei.

Dacă vom câștiga titlul, ar fi un prim trofeu pentru mine, ar fi ceva special. Am venit să ajut echipa, însă, așa cum am spus, top 3 este obiectivul principal.

Experiența de la CFR este foarte bună până acum. M-am acomodat bine la echipă, îmi place mult orașul și mă simt bine aici.

E prima dată când joc play-off-ul, deci e o altă experiență pentru mine. Când am ajuns, nimeni nu se aștepta să fim unde suntem. Eu mă simt bine, simt că am evoluat de când am ajuns și vom vedea ce se va întâmpla în vară", a mai spus Marian Huja, într-un interviu acordat pentru PRO TV.