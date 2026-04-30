Simone Inzaghi le dă replica jucătorilor de la Inter care au spus că se simt mai bine cu Cristi Chivu

Inzaghi a plecat vara trecută de la Inter, după patru sezoane, și a semnat cu Al Hilal, în Arabia Saudită. În ultimele luni, fundașul stânga Federico Dimarco (28 de ani) și mijlocașul Piotr Zielinski (31) au lăsat să se înțeleagă în declarațiile publice că se simt mult mai bine cu noul antrenor Cristi Chivu.

Simone Inzaghi, replică pentru Federico Dimarco și Piotr Zielinski

Dimarco s-a arătat nemulțumit de faptul că Inzaghi obișnuia să îl înlocuiască foarte des în reprizele secunde ale meciurilor, în timp ce Cristi Chivu i-a oferit foarte multe partide ca integralist, iar asta l-a ajutat să aibă cifre absolut impresionante în stagiunea curentă: 6 goluri și 18 pase decisive în 32 de meciuri din Serie A.

De asemenea, Zielinski spunea că "Inzaghi avea titularii lui de neclintit" și se simțea "în linia a treia" în sezonul trecut, fiind folosit foarte rar. În schimb, polonezul declara despre Cristi Chivu că "implică mai mulți jucători și îi face pe mulți alții să creadă că pot fi titulari, iar asta este frumos".

Într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport la aproape un an de la plecarea de la Inter, Simone Inzaghi a ținut să le ofere câte o replică lui Federico Dimarco și Piotr Zielinski.

"Federico a avut sezoane bune și sub comanda mea, iar el știe asta foarte bine. Eu am fost cel care l-a păstrat la Inter după ce l-am văzut la antrenamente timp de 10 zile. Altfel, putea fi împrumutat din nou la altă echipă. Probabil că au fost interpretate greșit cuvintele sale, însă vă asigur că relația noastră este una excelentă. Vorbim în continuare.

Am citit mult și despre Zielinski, dar el uită că eu am fost cel care l-a dorit la Inter, atunci când Marotta și Ausilio mi-au oferit prima dată această oportunitate. Din nefericire, anul trecut a avut multe probleme fizice și nu a putut să-și arate calitățile", a spus Simone Inzaghi.