Simone Inzaghi le dă replica jucătorilor de la Inter care au spus că se simt mai bine cu Cristi Chivu

Simone Inzaghi le dă replica jucătorilor de la Inter care au spus că se simt mai bine cu Cristi Chivu Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simone Inzaghi (50 de ani), fostul antrenor al lui Inter, a comentat declarațiile din ultimele două luni oferite de doi dintre jucătorii "nerazzurrilor".

TAGS:
Simone InzaghiPiotr ZielinskiFederico DimarcoInter Milanocristi chivu
Din articol

Inzaghi a plecat vara trecută de la Inter, după patru sezoane, și a semnat cu Al Hilal, în Arabia Saudită. În ultimele luni, fundașul stânga Federico Dimarco (28 de ani) și mijlocașul Piotr Zielinski (31) au lăsat să se înțeleagă în declarațiile publice că se simt mult mai bine cu noul antrenor Cristi Chivu.

Simone Inzaghi, replică pentru Federico Dimarco și Piotr Zielinski

Dimarco s-a arătat nemulțumit de faptul că Inzaghi obișnuia să îl înlocuiască foarte des în reprizele secunde ale meciurilor, în timp ce Cristi Chivu i-a oferit foarte multe partide ca integralist, iar asta l-a ajutat să aibă cifre absolut impresionante în stagiunea curentă: 6 goluri și 18 pase decisive în 32 de meciuri din Serie A.

De asemenea, Zielinski spunea"Inzaghi avea titularii lui de neclintit" și se simțea "în linia a treia" în sezonul trecut, fiind folosit foarte rar. În schimb, polonezul declara despre Cristi Chivu că "implică mai mulți jucători și îi face pe mulți alții să creadă că pot fi titulari, iar asta este frumos".

Într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport la aproape un an de la plecarea de la Inter, Simone Inzaghi a ținut să le ofere câte o replică lui Federico Dimarco și Piotr Zielinski.

"Federico a avut sezoane bune și sub comanda mea, iar el știe asta foarte bine. Eu am fost cel care l-a păstrat la Inter după ce l-am văzut la antrenamente timp de 10 zile. Altfel, putea fi împrumutat din nou la altă echipă. Probabil că au fost interpretate greșit cuvintele sale, însă vă asigur că relația noastră este una excelentă. Vorbim în continuare.

Am citit mult și despre Zielinski, dar el uită că eu am fost cel care l-a dorit la Inter, atunci când Marotta și Ausilio mi-au oferit prima dată această oportunitate. Din nefericire, anul trecut a avut multe probleme fizice și nu a putut să-și arate calitățile", a spus Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi: "Chivu, alegerea corectă a lui Inter. Am știut de la început"

Actualul antrenor al lui Al Hilal a vorbit și despre succesorul său de la Inter, Cristi Chivu, care este la o victorie de asigurarea titlului în Serie A și calificat în finala Cupei Italiei.

"Inter a făcut un sezon foarte bun, iar un titlu nu e niciodată ușor de câștigat. Chivu merită felicitat pentru asta. Știam ce grup are la dispoziție și nu aveam niciun dubiu în privința jucătorilor. De asemenea, faptul că Inter a mizat pe Cristian a fost o alegere corectă, iar asta am știut de la început pentru că l-am văzut cum muncește. Acum e momentul ca Inter să sărbătorească titlul, iar apoi să încerce să câștige și Cupa Italiei", a mai spus Inzaghi.

Fost jucător și antrenor la Lazio, Simone Inzaghi spune că nu va avea o favorită în finala Cupei Italiei, programată pe 13 mai, în direct pe VOYO.

"Cu cine voi ține la Lazio - Inter? Cu niciuna. Doar voi savura spectacolul. Sunt două cluburi imense, care mi-au oferit multe pe parcursul carierei. Sper ca echipa mai bună să câștige. Într-o finală se poate întâmpla orice", a mai spus Inzaghi.

Publicitate
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
ULTIMELE STIRI
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“



Recomandarile redactiei
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
Alte subiecte de interes
Sărbătoare imensă în Serie A! Inter Milano a celebrat alături de suporteri al 20-lea Scudetto din istoria clubului
Liderul Inter Milano, la a 12-a victorie din 2024! Distanță uriașă față de marile rivale Juventus Torino și AC Milan în clasamentul din Serie A
Jucătorul lui Inter a renăscut sub comanda lui Chivu: "Un om special care mi-a dat încredere. Mă bucur că e antrenor aici"
Ce a avut de spus Piotr Zielinski, după ce a marcat golul victoriei în Inter - Juventus 3-2
Federico Dimarco vrea să „rupă norii” alături de Cristi Chivu: cele două dorințe ale italianului
Fotbalistul care fascinează Italia sub comanda lui Chivu: ce a reușit, fabulos!
CITESTE SI
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!