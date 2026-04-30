Fundaşul marocan Achraf Hakimi, care a suferit o accidentare la coapsa dreaptă, va fi disponibil "în următoarele săptămâni" şi, prin urmare, va rata manşa secundă a semifinalei Ligii Campionilor împotriva lui Bayern Munchen, a anunţat, miercuri, Paris Saint-Germain, citată de AFP.

Achraf Hakimi, OUT pentru ”următoarele săptămâni”

Fundaşul lateral în vârstă de 27 de ani s-a accidentat în ultimele minute (minutul 88) ale meciului tur de marţi seară, încheiat cu scorul de 5-4, de pe Parc des Princes, dar a trebuit să continue să joace până la final - aproximativ şase minute - deoarece nu a fost disponibil niciun înlocuitor.

"Suferind o accidentare la coapsa dreaptă, Achraf Hakimi va rămâne sub îngrijire medicală în următoarele săptămâni", a transmis clubul parizian într-un comunicat medical.

Întrebat despre acest subiect marţi, după meci, antrenorul Luis Enrique a refuzat să comenteze mai mult. "Vom vedea care este starea lui miercuri", a spus acesta.

Însă testele efectuate miercuri de jucătorul marocan au concluzionat în cele din urmă că acesta a suferit o "leziune la nivelul ischiogambierilor", care i-a afectat partea din spate a coapsei.

Miercurea viitoare, la Munchen, Achraf Hakimi - deja indisponibil timp de câteva săptămâni din cauza unei entorse la gleznă în toamna trecută - va fi înlocuit de mijlocaşul Warren Zaire-Emery, scrie Agerpres.