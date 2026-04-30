Diego Simeone, departe de a se lăsa impresionat de ce a văzut în prima semifinală disputată în Liga Campionilor.

Cele nouă goluri înscrise pe Stadionul Parc des Princes au fost desconsiderate de antrenorul argentinian al clubului madrilen.

Diego Simeone, departe de a-i felicita pe Luis Enrique și Vincent Kompany

Posibil inclusiv din dorința de a lansa o declarație cu rol de joc psihologic, Diego Simeone a declarat că „din postura de antrenor, nu sunt prea multe motive să fii mulțumit,” după un asemenea joc, subliniind mediocritatea prestațiilor defensive.

„În mod normal, când un meci se termină 5-4, toată lumea spune: 'ce meci frumos!' Dar eu, ca antrenor, mă gândesc: mi-au înscris cinci goluri mi-au înscris patru goluri.

Nu știu dacă sunt multe motive de satisfacție. Dar, cu siguranță, pentru cine urmărește la televizor, e o partidă spectaculoasă,” a admis Diego Simeone, după remiza, 1-1, dintre Atletico Madrid și Arsenal, notează Corriere dello Sport.