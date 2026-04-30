Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Diego Simeone (56 de ani) a vorbit inclusiv despre semifinala jucată între PSG și Bayern, după remiza înregistrată între Atletico Madrid și Arsenal.

Diego Simeone, departe de a se lăsa impresionat de ce a văzut în prima semifinală disputată în Liga Campionilor.

Cele nouă goluri înscrise pe Stadionul Parc des Princes au fost desconsiderate de antrenorul argentinian al clubului madrilen.

Diego Simeone, departe de a-i felicita pe Luis Enrique și Vincent Kompany

Posibil inclusiv din dorința de a lansa o declarație cu rol de joc psihologic, Diego Simeone a declarat că „din postura de antrenor, nu sunt prea multe motive să fii mulțumit,” după un asemenea joc, subliniind mediocritatea prestațiilor defensive.

„În mod normal, când un meci se termină 5-4, toată lumea spune: 'ce meci frumos!' Dar eu, ca antrenor, mă gândesc: mi-au înscris cinci goluri mi-au înscris patru goluri.

Nu știu dacă sunt multe motive de satisfacție. Dar, cu siguranță, pentru cine urmărește la televizor, e o partidă spectaculoasă,” a admis Diego Simeone, după remiza, 1-1, dintre Atletico Madrid și Arsenal, notează Corriere dello Sport.

Diego Simeone, nesigur că se va putea baza pe Julian Alvarez, în retur

Atletico Madrid nu are toate motivele să fie încrezătoare, înainte de returul semifinalei de Liga Campionilor programat în Londra, marți, 5 mai.

Poate lipsi tocmai cel mai în formă jucător, Julian Alvarez, scos din teren în minutul 77.

„Giuliano are o problemă la șold, Julian a acuzat dureri la gleznă, iar Sorloth a simțit o jenă musculară, în timpul încălzirii.

Să spunem că titularii care au ieșit s-au prezentat într-o condiție mai bună decât rezervele care au intrat.

Dar vom da maximum. Vor fi apți la retur? Încă nu știu, dar îmi imaginez că vor da totul pentru a fi gata și sperăm că vor reuși,” a completat Diego Simeone, în stilul caracteristic de a se concentra asupra lucrurilor care pot să relaxeze prematur, din punct de vedere psihologic, adversarul.

Finala Ligii Campionilor se va juca peste o lună, în data de 30 mai, pe Arena Puskas din Budapesta.

