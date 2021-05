Andrei Cordea, transferat gratis de FCSB! Detalii incredibile despre mutarea mijlocasului dorit de Gigi Becali 

Gigi Becali a anuntat in ultima perioada ca vrea sa faca mai multe transferuri importante la FCSB.

Unul dintre ele este mijlocasul ofensiv Andrei Cordea, legitimat la Academica Clinceni, care s-ar fi inteles deja cu patronul ros-albastrilor.

Fotbalistul in varsta de 21 de ani mai avea contract cu echipa lui Ilie Poenaru pana in iunie 2023, dar transferul s-ar fi facut fara ca Becali sa fie nevoit sa scoata vreun euro din buzunar.

Potrivit Fanatik, acest lucru a fost posibil in baza datoriei de care Becali a vorbit dupa remiza din playoff, dintre Academica Clinceni si FCSB. Omul de afaceri i-a imprumutat cu bani pe oficialii ilfovenilor in perioada in care echipa era in Liga 2, bani care nu i-au fost restituiti lui Becali.

Transferul lui Cordea la FCSB a fost intermediat de Sorin Paraschiv, fostul fotbalist fiind in prezent impresar si team manager la Clinceni.

In acest sezon, Andrei Cordea a adunat 33 de aparitii in tricoul echipei lui Poenaru, reusind patru goluri si trei assist-uri.