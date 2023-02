Presa din Ungaria a rămas la curent cu ultimele evenimente din România și a scris inclusv despre decizia lui Adrian Mititelu de a-i interzice pe fanii lui FC U Craiova la meciurile de pe teren propriu.

Presa din Ungaria reacționează: "Se cere excluderea lui Sepsi OSK din campionatul României!"

Așa cum și Mititelu a declarat, maghiarii subliniază că patronul lui FC U Craiova a luat această decizie din cauza "fricii de ultrași".

"Adrian Mititelu a decis în mod voluntar să îi interzică pe fanii lui FC U Craiova în urma meciului cu Sepsi întrerupt din cauza scandărilor împotriva Ungariei.

Deși Comisia de Disciplină a oferit termenul de 8 februarie pentru o decizie în acest caz, Adrian Mititelu - la o zi după ce a admis că și-a asumat responsabilitatea pentru prezența fanilor echipei sale la Sfântu Gheorghe - a anunțat că echipa sa va juca fără spectatori acasă pe o perioadă nedeterminată.

Totuși, motivul deciziei nu este comportamentul xenofob, ci frica de ultrași. Omul de afaceri din Craiova cere FRF ca arbitrii să întrerupă meciurile chiar și atunci când suporterii insultă oficialii clubului sau jucătorii", a scris Nemzeti Sport.

Ziarul din Ungaria a adus în atenție și o petiție online lansată de mai multe grupări de suporteri din România, în care se cere excluderea lui Sepsi din Liga 1.

"Între timp, ultrașii din România au lansat o petiție online, în care cer excluderea lui Sepsi OSK din campionatul României. Ei motivează că formația din Sfântu Gheorghe 'este o echipă creată pe criterii etnice și susținută indirect de statul maghiar, al cărei singur scop este să mențină vie flacăra iredentismului maghiar'", au mai scris maghiarii.

3088 de semnături a strâns petiția, în aproximativ cinci zile.

Mititelu confirmă: fără spectatori la meciurile lui FC U Craiova

Decizia vine după incidentele de la meciul cu Sepsi, suspendat în minutul 26 din cauza scandărilor xenofobe. Cazul a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină și se așteaptă o hotărâre, însă Adrian Mititelu a stabilit, din proprie inițiativă, să joace partidele de pe teren propriu cu porțile închise.

Mititelu spune că se teme că incidentele de la meciul cu Sepsi se vor repeta din dorința suporterilor lui FC U Craiova de a face rău clubului. Măsura ar urma să fie aplicată doar la următoarele câteva meciuri, perioadă în care oltenii studiază modele din străinătate pentru accesul fanilor pe stadion.

Primul meci al lui FC U Craiova cu porțile închise va fi vineri, de la ora 20:00, contra Universității Cluj.

"Se întâmplă la un meci-două, asta e situația, ce să facem? Sunt niște chestiuni pe care nu le pot gestiona. Așa am simțit în seara asta (n.r - să nu meargă la meci) pentru că am primit multe reproșuri în comunicările mele cu fanii. Am simțit că e normal acest gest. Era aiurea să apăr eu la oficială, stadionul gol, iar ei acasă.

Nu e suspendat stadionul, dar, în acest moment, pentru ziua de mâine nu suntem capabili să asigurăm că va fi un comportament civilizat al spectatorilor. Există mai multe acțiuni ale unor membri ai galeriei care vor să destabilizeze echipa, să facă rău echipei. Inclusiv cu scandări xenofobe și alte gesturi. Vor să facă anumite gesturi cu scopul de a-mi face mie rău și pentru a mă convinge să plec. Sau să vând ceva ce nimeni nu vrea să cumpere.

Sunt mai multe chestiuni în derulare. Sper ca autoritățile să intervină. Pe de altă parte, nu ascund nici faptul că vrem să implementăm un nou mod de acces la stadion. Studiem sistemul englezesc și belgian. Vrem să facem o revoluție. Obiectivul nostru pe termen mediu - pentru că nu se poate pe termen scurt - este înjurături zero la stadion. Ai înjurat, ieși afară de pe stadion! Asta e, vom avea puțini pe stadion, dar în viitor vom avea mulți", a spus Adrian Mititelu, la emisiunea Superfanii.