Presa catalana anunta ca Pjanic e aproape de plecarea de la Barcelona! Care sunt echipele care il vor pe mijlocas

Fotbalistul a sosit in vara trecuta la catalani, dar nu s-a adaptat.

Conform Mundo Deportivo, Pjanic s-a saturat sa nu fie om de baza la Barcelona si vrea sa plece din Spania la finalul acestui sezon. Echipele cel mai interesate sunt PSG si Chelsea, insa pentru jucator catalanii vor macar 40 de milioane de euro, pentru a-si recupera o parte din investitia de 60 de milioane de euro facute la inceputul sezonului trecut.



Bosniacul a evoluat in 29 de meciuri pentru spanioli, insa din nefericire jucatorul nu a reusit sa marcheze vreun gol sau sa ofere o pasa pasa de gol. Catalanii credeau ca dau lovitura in vara cand l-au adus de la Juventus, intr-un schimb de jucatori, in care Pjanic a fost evaluat in 60 de milioane de euro, iar Arthur, mijlocasul plecat la italieni, a fost evaluat la 70 de milioane de euro.

Afacerea s-a dovedit a fi una proasta pentru ambele echipe, fiindca ambii jucatori au avut nevoie de adaptare, care insa, din pacate, nu s-a facut nici pana acum, iar toate lumea are de suferit din cauza acestei situatii.