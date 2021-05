Laporta vrea sa faca revolutie la Barcelona! Care este situatia lotului, ce jucatori scoate la vanzare si care sunt cei de 'neatins'

Barcelona pregateste schimbari majore din vara.

Joan Laporta si-a stabilit deja prioritatile pentru perioada de mercato din vara si se anunta o intreaga revolutie in lotul catalanilor. Presedintele are in plan mai multe plecari importante de la club, insa are si cativa jucatori de 'neatins', anunta cotidianul SPORT.

Sunt opt jucatori considerati netransferabili: Ter Stegen, Araujo, Mingueza, De Jong, Pedri, Ansu si Leo Messi. Starul argentinian ramane liber de contract in vara, insa sefii de pe Camp Nou se lupta sa gaseasca o propunere de prelungire pe care sa nu o poata refuza.

In cazul jucatorilor care vor fi scosi la vanzare, Laporta are pe lista nu mai putin de 10 nume, fotbalisti importanti printre ei: Neto, Umtiti, Junior Firpo, Pjanic, Riqui Puig, Coutinho, Matheus Fernandes, Griezmann, Braithwaite si Dembele.

Barcelona vrea sa ii prelungeasca intelegerea si lui Dembele, insa daca pana la finalul lunii iulie nu reusesc sa ajunga la un consens, atunci francezul va fi scos la vanzare.

In ceea ce ii priveste pe jucatorii importanti din vestiar precum Alba, Busquets, Pique sau Sergi Roberto, clubul vrea sa negocieze cu ei pentru a le propune scaderi salariale, iar in cazul in care nu sunt de acord, acestia ar putea fi trecuti pe lista de jucatori transferabili.

Dest, Lenglet si Trincao sunt jucatorii a caror situatie este incerta. Americanul a fost pe placul lui Koeman in acest sezon, insa schimbarea antrenorului si aducerea lui Emerson l-ar putea scoate pe jucator din echipa. In cazul lui Lenglet, francezul a gafat decisiv in multe dintre meciurile Barcelonei in acest sezon, iar Trincao nu a fost folosit suficient.