Xavi, la un pas de revenirea la Barcelona! Antrenorul spaniol a refuzat doua oferte importante pentru sezonul urmator

Borussia Dortmund si nationala Braziliei l-a ofertat pe Xavi pentru a prelua banca tehnica din sezonul urmator.

Xavi Hernandez a avut un sezon excelent la Al Sadd, iar acum isi petrece vacanta in Catalunia cu familia sa. Fostul mare mijlocas a reusit sa castige titlu de trei ori in Qatar, de cand este la carma clubului, iar presa din Spania anunta ca este pe punctul sa il inlocuiasca pe Ronald Koeman pe banca tehnica a echipei de pe Camp Nou.

Joan Laporta, presedintele clubului catalan, este foarte aproape sa il schimbe pe antrenorul olandez, dupa ce Barcelona a avut un sezon slab. Formatia blaugrana poate incheia stagiunea in cel mai bun caz pe locul 3.

In 2008, acelasi Laporta a ales sa il aduca pe Pep Guardiola, un antrenor tanar lipsit de experienta, dar care s-a dovedit a fi cea mai buna decizie a clubului din ultimii 20 de ani. In acea perioada, Laporta ii avea in spate pe Johan Cruyff si Txiki Beguiristain pentru a-l sfatui pe cine sa aduca pe banca Barcelonei.

Totusi, Xavi si-a reinnoit contractul cu Al Sadd pana in 30 iunie 2023, dar in aceasta intelegere, fostul jucator al Barcelonei a optat sa adauge si o clauza de reziliere. Potrivit AS, acum cateva luni, Xavi a primit o oferta fabuloasa de la Borussia Dortmund pentru a antrena echipa din Bundesliga in urmatoarele trei sezoane, dar a refuzat-o imediat.

Ofertele nu s-au oprit aici, iar Federatia Braziliana de Fotbal i-a trimis, de asemenea, o oferta fostului international spaniol pentru a fi antrenorul secund al lui Tite, pana la finalul Cupei Mondiale din 2022, dar Xavi a refuzat si aceasta oferta.

Tweet Barcelona xavi Citeste si: