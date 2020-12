Prepelita se retrage si devine antrenor! " M-am dus peste el de Craciun, imi cer scuze ca i-am zis sa se lase! " A fost prezentat oficial

Andrei Prepelita renunta la fotbal la 35 de ani.

Trece pe banca. O va pregati alaturi de Mihaita Ianovschi pe FC Arges, ultima clasata din Liga 1. Obiectivul lui Prepelita este salvarea echipei de la retrogradare. Jean Vladoiu a fost numit manager general la FC Arges. Vladoiu l-a convins pe Prepelita sa nu mai joace. S-a dus dupa el acasa si i-a cerut sa nu mai joace in retur.

"Mi-am dorit sa renunte la cariera de jucator, i-am explicat. Imi cer scuze ca m-am dus peste el de Craciun. Mi-a zis si nevasta-mea: "Tata, este Ajun, cum sa te duci la om acasa?" M-am dus peste familie, i-am zis lui Andrei ce cred. Il cunosc, i-am spus ca suntem argeseni, mergem mai departe, am jucat cu tine, te stiu. N-o sa fiu cu nasul pe sus, vreau sa fim impreuna cu totii, suntem la acelasi nivel. Cand ma duc in fata domnului primar cu un jucator, vreau sa stiu ca merita. Nu ma duc la domnul primar cu jucatori aiurea. Pana pe data de 4 v-as ruga din suflet sa aveti rabdare in privinta lotului", a spus Jean Vladoiu.

Prepelita e incantat de noua provocare: "Sunt onorat sa fac parte din acest staff, sper sa facem o treaba buna. Sunt bucuros din doua motive. Data de 30 inseamna pentru mine intrarea in acest staff si nasterea fiicei mele. Sunt foarte bucuros si sper ca vom reusi, ca vom scoate FC Arges de pe locul unde se afla acum. De la anul, sper sa avem alte ambitii si sa nu ne mai gandim doar la evitarea retrogradarii. Va multumesc, sper sa avem succes".

Mihaita Ianovshi, plecat recent de la Slatina, a acceptat instant propunerea de a lucra la FC Arges: "Discutia mea cu Jean a fost extrem de scurta acum 3 zile. Nu stiu daca mai e cazul sa spun ce reprezinta FC Arges pentru familia mea. E un moment extraordinar, dar si extrem de greu. Trebuie sa facem astfel incat FC Arges sa-si gaseasca identitatea. In viitorul apropiat, sunt convins ca vom produce jucatori si ca ne vom autofinanta. Asta a fost identitatea clubului de-a lungul timpului. Obiectivul numarul 1 este evitarea retrogradarii. Vom face tot ce depinde de noi sa scoatem echipa cat mai repede de unde se afla acum. Pitestenii cunosc fotbal, stiu fotbal, ne vor judeca aspru. Daca vom oferi rezultate, vor fi alaturi de noi."