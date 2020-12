"N-am vrut sa fac reclama, am vazut ca e la moda. Am avut si eu COVID!" Prepelita, reactie geniala dupa meciul cu Dinamo! Ce spune de faza penalty-ului neacordat

Andrei Prepelita n-a vrut sa faca public faptul ca a fost infectat cu coronavirus decat dupa ce s-a vindecat.

Capitanul Argesului a depasit cu bine perioada in care a fost bolnav. Acum se poate gandi iar numai la fotbal. Prepelita e suparat dupa infrangerea cu Dinamo. La fel ca si colegii sai, Prepelita crede ca penalty-ul refuat de Marian Barbu a fost cat se poate de clar.

"N-am vrut sa fac reclama, am fost si eu bolnav de COVID. Am vazut ca e la moda acum sa zici. Am trecut peste, m-am antrenat acasa cat am putut. Am intrat si sper sa fiu cat mai bine fizic. Nu ma resimt, nu. Am fost OK. Imi pare rau ca n-am putut mai mult azi. A fost si placajul in careu....

Oamenii sunt suparati. Nu dai asa un penalty, pe urma dai rosu. E normal sa intre 3 metri in teren antrenorul. Ce sa facem? S-a vazut clar ca s-a aruncat cu tot corpul pe picioarele jucatorului nostru. Altceva, ce sa mai zici? Rezultatul egal era echitabil azi", a spus Prepelita la Digisport.