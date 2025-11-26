Cu bagajele la ușă, în așteptarea perioadei de transferuri din ianuarie, Florinel Coman a avut o apariție rară și surprinzătoare, luni, în echipa de start a celor de la Al-Gharafa, în înfrângerea din deplasare cu Shabab Al-Ahli, scor 0-2, în Champions League.

Mai mult decât atât, Pedro Martins, antrenorul portughez al lui Al-Gharafa, care nu-l are la inimă pe Coman – a renunțat la el, în februarie, când românul a fost împrumutat la Cagliari – chiar l-a ținut pe teren pe Florinel pe tot parcursul întâlnirii!

A fost pentru prima dată, în acest sezon, când fostul star al FCSB-ului a fost integralist într-o partidă de Champions League. Atenție: Coman a strâns până acum 268 de minute, în cinci meciuri jucate în cea mai importantă competiție intercluburi din Asia. Prin comparație, în campionat, românul e aproape inexistent: 14 minute, în trei meciuri, de la începutul sezonului, în august!

Explicația dureroasă a unei titularizări: Coman a jucat, fiindcă n-avea cine să joace!

În condițiile în care în campionat nu există în planurile tactice ale lui Pedro Martins, titularizarea lui Coman, într-o partidă de Champions League, a fost o surpriză mare.

Sport.ro a luat legătura cu jurnalistul Ibrahim Al-Sindi din Qatar, care scrie despre fotbalul din această țară. Acesta a deslușit misterul includerii lui Coman în echipa de start, venind cu o explicație dureroasă, care denotă în ce situația a ajuns fostul golgheter al campionatului nostru.

„Nimic nu s-a schimbat în privința părerii proaste pe care Pedro Martins o are despre Coman. Nici n-a avea când să se întâmple acest lucru. Dacă vă uitați pe program, veți vedea că, înaintea meciului de Champions League, Al-Gharafa a jucat, vineri, în campionat. Aici, Coman a prins 2 minute. Deci, n-avea ce să demonstreze, în 2 minute, astfel încât să fie inclus, în primul 11, pentru meciul de Champions League. Titularizarea lui Coman are o singură explicație: a jucat pentru că n-avea cine să joace. La meciul cu Shabab Al-Ahli de luni, Al-Gharafa a fost fără patru titulari, toți străini. Au lipsit sud-coreeanul Jang Hyun-Soo, tunisianul Sassi Ferjani, algerianul Yacine Brahimi și spaniolul Joselu. De asta a jucat Coman tot meciul. Altfel, situația lui rămâne neschimbată. Și clubul va face tot posibilul pentru a scăpa de el, în pauza de iarnă. Păcat de el! Avea referințe bune, când a ajuns aici“, ne-a spus jurnalistul arab.

Ghinionistul Coman s-a lovit de un portar în mare formă

Primind o șansă rară, de a arăta ce poate, Florinel Coman chiar s-a zbătut mult, în înfrângerea de luni cu Shabab Al-Ahli, campioana Emiratelor. Din păcate, românul s-a dovedit a fi și ghinionist. Pentru că, deși a creat câteva faze spectaculoase, una demnă de PlayStation, după cum Sport.ro a arătat aici, el s-a lovit de un portar în mare formă, care l-a lăsat fără gol.

În aceste condiții, s-a prelungit agonia fostului golgheter al Superligii, care a ajuns într-o situație incredibilă în acest an, după cum Sport.ro a arătat aici.

