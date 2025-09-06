Denis Rusu, goalkeeper-ul cu cele mai multe intervenții reușite în actuala stagiune, a suferit o accidentare gravă care îl va ține departe de gazon o perioadă semnificativă. Forul care organizează competiția i-a transmis imediat un mesaj de încurajare.



Portarul moldovean al celor de la Unirea Slobozia a avut parte de un ghinion teribil la antrenamentul de miercuri dimineață, când a suferit o fractură de peroneu. Staff-ul medical a reacționat prompt, iar Rusu a fost transportat la o clinică de specialitate din București, unde a intrat direct în operație.



Va absenta o perioadă lungă



Impactul absenței sale va fi cu siguranță unul major pentru echipă, având în vedere forma excelentă pe care o traversa. De altfel, performanțele sale au fost remarcate și de SuperLiga, care a ținut să îi fie alături în aceste momente dificile.



Într-o postare pe rețelele de socializare, SuperLiga Romania a transmis un mesaj de susținere pentru fotbalist: "Denis Rusu, goalkeeper-ul cu cele mai multe parade în acest sezon! Multă sănătate, Denis! Te așteptăm cât mai repede înapoi în poartă!".



Momentan, nu a fost comunicată o dată exactă pentru revenirea sa pe gazon, însă perioada de indisponibilitate se anunță a fi una de durată.

