Mijlocașul de la FCSB a setat obiectivul pentru cele două partide din septembrie și a vorbit despre adaptarea noilor veniți sub tricolor.



Naționala României s-a reunit pentru a pregăti meciul amical cu Canada, programat vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională, și deplasarea crucială din Cipru, din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.



La sosirea în cantonament, Florin Tănase a subliniat importanța obținerii a două victorii și a vorbit despre atmosfera din cadrul echipei.



"Suntem bucuroși că suntem din nou împreună, avem gânduri bune și rămâne să ne pregătim bine. Fiecare meci e important când joci la echipa națională. Avem două meciuri și trebuie să le luăm pe rând să le câștigăm", a spus Tănase.



"Jucătorii valoroși se adaptează"



Întrebat despre integrarea noilor jucători în angrenajul echipei, mijlocașul a arătat încredere totală în valoarea lotului convocat de selecționerul Mircea Lucescu.



"La echipa națională vin cei mai valoroși jucători și cu siguranță se vor adapta toți, pentru că jucătorii valoroși se adaptează", a adăugat acesta.



Pentru partidele cu Canada (5 septembrie, ora 21:00) și Cipru (9 septembrie, ora 21:45), selecționerul a mizat pe un lot de 26 de fotbaliști, dintre care 13 evoluează în străinătate și 13 în campionatul intern. Meciul cu Cipru este vital pentru "tricolori" în lupta pentru calificarea la Mondial, România ocupând în prezent locul 3 în grupă, după Bosnia-Herțegovina și Austria.



Lotul României



Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);



Mijlocași: Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).



Programul României în preliminariile Mondialului 2026



Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigović 14′)

Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Sâmbătă, 7 iunie:Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

