Unirea Slobozia a deschis scorul prin Yanakov (12), iar Botoșani a egalat prin Miron (31). Câteva momente mai târziu, Kovtalyuk a marcat în propria poartă și a fost eliminat în minutul 38.

În repriza secundă, FC Botoșani a forțat revenirea. Egalarea a venit în minutul 89, iar în minutul 90+1, Diaw a stabilit scorul final 3-2 după o execuție perfectă a lui Aldair de la corner. A fost debutul cu victorie pentru Marius Croitoru pe banca moldovenilor.

Denis Rusu a părăsit interviul în lacrimi

La golul secund al gazdelor, în minutul 89, goalkeeper-ul Denis Rusu a scăpat mingea din mâini după o centrare, iar Dumiter a înscris fără emoții.

Vizibil afectat, Rusu a părăsit flash-interviul în lacrimi și a recunoscut responsabilitatea pentru înfrângere. „Se uită, toate se uită. Este doar greșeala mea. Îmi este greu să vorbesc. Îmi asum pierderea, dar această asumare a mea nu încălzește pe nimeni. Nimeni nu are dispoziție, suntem toți ca după o înmormântare. Vreau să-mi cer scuze față de băieți”, a spus Rusu.

Victoria urcă FC Botoșani pe locul 2 în play-out, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului UTA Arad.