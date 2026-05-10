OUT! Superstarul Spaniei s-a accidentat înainte de Cupa Mondială: „Nu poate fi adevărat!”

OUT! Superstarul Spaniei s-a accidentat înainte de Cupa Mondială: „Nu poate fi adevărat!” Cupa Mondiala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lovitură uriașă pentru naționala Spaniei cu doar o lună înainte de debutul la Cupa Mondială.

TAGS:
Cupa MondialaLamine Yamalnico williamsSpania
Din articol

Tânărul Nico Williams s-a accidentat în meciul dintre Athletic Bilbao și Valencia și riscă să rateze turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Extrema lui Athletic Bilbao a părăsit terenul în minutul 35, după ce s-a prăbușit pe gazon acuzând probleme musculare.

Spaniolii scriu că fotbalistul era extrem de afectat în momentul schimbării și repeta: „Nu poate fi adevărat!”.

Nico Williams poate rata Cupa Mondială

Primele informații din presa iberică nu sunt deloc încurajatoare. Jucătorul de 23 de ani ar putea avea o ruptură musculară, iar verdictul final va veni după investigațiile medicale programate în următoarele ore.

Situația îi dă mari bătăi de cap selecționerului Luis de la Fuente, mai ales că și alți jucători importanți precum Lamine Yamal sau Mikel Merino au avut probleme medicale în ultima perioadă.

Spania va debuta la Cupa Mondială pe 15 iunie, împotriva selecționatei din Capul Verde. Din Grupa H mai fac parte Arabia Saudită și Uruguay.

  • Imago1047430525
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie a primit 9.000 de euro pentru a se întoarce din Luxemburg înapoi în Portugalia: „A fost cea mai bună decizie”
O femeie a primit 9.000 de euro pentru a se întoarce din Luxemburg înapoi în Portugalia: „A fost cea mai bună decizie”
ARTICOLE PE SUBIECT
”Nu cred că ar fi corect să vorbesc!” Mirel Rădoi ”fură” jucători de la FCSB?
”Nu cred că ar fi corect să vorbesc!” Mirel Rădoi ”fură” jucători de la FCSB?
Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Yann Sommer
Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Yann Sommer
MM Stoica l-a ascultat pe Gigi Becali și pleacă din România!
MM Stoica l-a ascultat pe Gigi Becali și pleacă din România!
ULTIMELE STIRI
SCM Râmnicu Vâlcea - Gloria Bistrița 21-31, finala Cupei României la handbal feminin a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO
SCM Râmnicu Vâlcea - Gloria Bistrița 21-31, finala Cupei României la handbal feminin a fost LIVE pe Pro Arena și VOYO
S-a lăsat de volei ca să urmeze o carieră în modă! Își pune fanii pe jar zi de zi: „Te iubesc!”
S-a lăsat de volei ca să urmeze o carieră în modă! Își pune fanii pe jar zi de zi: „Te iubesc!”
Dinamo - FC Argeș 1-0, ACUM pe Sport.ro! George Pușcaș marchează primul gol pentru „câini”
Dinamo - FC Argeș 1-0, ACUM pe Sport.ro! George Pușcaș marchează primul gol pentru „câini”
Ce face Kayla Simmons, la 30 de ani, după ce s-a lăsat de volei
Ce face Kayla Simmons, la 30 de ani, după ce s-a lăsat de volei
Frumoasa parteneră de dublu a Soranei Cîrstea a atras toate privirile, fără să vrea: imaginile virale de la Roma
Frumoasa parteneră de dublu a Soranei Cîrstea a atras toate privirile, fără să vrea: imaginile virale de la Roma
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Anamaria Prodan a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze cu FCSB

Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat

Ce moment! Suporterii lui U Cluj au oprit meciul cu Rapid. Până și arbitrul a fost impresionat

Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia

Lazio - Inter 0-3 | Echipa lui Cristi Chivu, victorie fără emoții înainte de finala Coppa Italia

Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român

Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român

Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS

Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea



Recomandarile redactiei
Dinamo - FC Argeș 1-0, ACUM pe Sport.ro! George Pușcaș marchează primul gol pentru „câini”
Dinamo - FC Argeș 1-0, ACUM pe Sport.ro! George Pușcaș marchează primul gol pentru „câini”
Mircea Rednic, la un pas de revenirea în Superliga! Antrenorul a dezvăluit de ce a ezitat în ultima perioadă
Mircea Rednic, la un pas de revenirea în Superliga! Antrenorul a dezvăluit de ce a ezitat în ultima perioadă
Dennis Politic schimbă echipa
Dennis Politic schimbă echipa
Decizia luată de Real Madrid după ce tatăl lui Hansi Flick a decedat chiar înainte de ”El Clasico”
Decizia luată de Real Madrid după ce tatăl lui Hansi Flick a decedat chiar înainte de ”El Clasico”
Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”
Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”
Alte subiecte de interes
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
FC Barcelona a renunțat la Nico Williams și forțează transferul unui atacant de 90 milioane €
FC Barcelona a renunțat la Nico Williams și forțează transferul unui atacant de 90 milioane €
PSG vrea să fure "bijuteria" Barcelonei! 60.000.000€ pentru tânărul fotbalist
PSG vrea să fure "bijuteria" Barcelonei! 60.000.000€ pentru tânărul fotbalist
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!