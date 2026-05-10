OUT! Superstarul Spaniei s-a accidentat înainte de Cupa Mondială: „Nu poate fi adevărat!”

Spaniolii scriu că fotbalistul era extrem de afectat în momentul schimbării și repeta: „Nu poate fi adevărat!”.

Extrema lui Athletic Bilbao a părăsit terenul în minutul 35, după ce s-a prăbușit pe gazon acuzând probleme musculare.

Tânărul Nico Williams s-a accidentat în meciul dintre Athletic Bilbao și Valencia și riscă să rateze turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

Nico Williams poate rata Cupa Mondială

Primele informații din presa iberică nu sunt deloc încurajatoare. Jucătorul de 23 de ani ar putea avea o ruptură musculară, iar verdictul final va veni după investigațiile medicale programate în următoarele ore.

Situația îi dă mari bătăi de cap selecționerului Luis de la Fuente, mai ales că și alți jucători importanți precum Lamine Yamal sau Mikel Merino au avut probleme medicale în ultima perioadă.

Spania va debuta la Cupa Mondială pe 15 iunie, împotriva selecționatei din Capul Verde. Din Grupa H mai fac parte Arabia Saudită și Uruguay.