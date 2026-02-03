Marian Huja (26 de ani) este la un pas să revină în Superliga după doar șase luni. Presa poloneză l-a anunțat la FCSB, însă negociază intens cu CFR Cluj și este așteptat să semneze în curând.



Fundașul central portughez, care a impresionat în trecut în tricoul Petrolului, este protagonistul unei mutări surpriză pe piața transferurilor din această iarnă. Transferat în vara lui 2025 la Pogon Szczecin, în prima ligă poloneză, Huja se pregătește deja de întoarcerea în România.



Deși inițial s-a crezut că va ajunge la FCSB, cel puțin așa susțineau polonezii, realitatea de la masa negocierilor este diferită. Oficialii campioanei României nu au fost interesați de serviciile apărătorului crescut în Portugalia. Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, fundașul Marian Huja este, de fapt, foarte aproape de un acord cu CFR Cluj. Discuțiile dintre părți sunt avansate, iar o înțelegere totală ar putea fi parafată în următoarele zile, dacă nu apare ceva neprevăzut.



De la om de bază la rezervă neutilizată



Aventura lui Huja în Polonia a început promițător, dar s-a complicat pe final de an. Cumpărat de Pogon Szczecin de la Petrolul pentru 300.000 de euro, stoperul a devenit rapid titular.



Cifrele sale din actualul sezon de Ekstraklasa arată un parcurs solid în prima parte a campionatului: 15 meciuri jucate și 2 goluri marcate. Totuși, ruptura s-a produs în luna decembrie.



Marian Huja a evoluat constant până la finalul lunii noiembrie. După un eșec suferit pe 29 noiembrie în fața celor de la Katowice, scor 0-2, fundașul a dispărut din echipa de start. Acesta nu a mai prins minute nici în meciurile amicale cu Swit și Jablonec, iar la prima partidă oficială din 2026, pierdută de Pogon cu 1-2 împotriva lui Motor Lublin, a rămas pe banca de rezerve pe toată durata jocului.



Cotat în prezent la 1,5 milioane de euro, Marian Huja mai are contract cu gruparea poloneză până în vara lui 2027, însă situația sa actuală favorizează o revenire rapidă în Superliga, sub comanda lui Daniel Pancu, la Cluj.

