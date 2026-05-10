Roș-albaștrii au încercat să îl convingă pe Elias Charalambous să revină, însă tehnicianul cipriot a refuzat în prima fază. Totuși, Gigi Becali nu renunță și plănuiește să vorbească din nou cu fostul antrenor al roș-albaștrilor.

Lucian Filip a vorbit la conferința de presă și despre numirea unui nou antrenor principal. După plecarea lui Mirel Rădoi, Filip s-a ocupat de pregătirea echipei, însă acesta nu deține licență, astfel că echipa patronată de Gigi Becali mai are doar câteva zile la dispoziție pentru a numi un nou principal.

Filip este însă convins că noul antrenor care va veni la FCSB nu ar trebui privit ca pe un salvator, deoarece timpul este extrem de scurt, iar tehnicianul nu va putea face minuni. În schimb, Filip spune că cel care îi va lua locul pe banca tehnică ar trebui să se concentreze să se adapteze cât mai repede la echipă și să ajute echipa și mai mult din vară.

”Așteptăm un antrenor cu licență PRO, dar timpul e foarte scurt, imediat o să vină meciul, nu trebuie să îl vedem ca pe un salvator. Trebuie să vină, să se adapteze cât mai repede și să pună umărul la situația de acum. Un antrenor își va putea face mâna în perioada de pregătire”, a spus Filip la conferința de presă.