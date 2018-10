"Ce simti, Ilie? Eu vad bani peste tot!" Hagi, despre momentul care i-a schimbat viata

Hagi a povestit o discutie pe care a avut-o cu Ilie Dumitrescu in urma cu 19 ani.

Gica Hagi a rememorat zilele de dupa Revolutia din 1989 si o discutie pe care a avut-o cu Ilie Dumitrescu atunci.

"Am dat ultimul examen la facultate pe 22 decembrie. Cand m-am dus, deja era ocupata o parte din zona. Am dat la 12, am terminat, imediat am plecat, si ni s-a spus sa plecam din Bucuresti."

"Am plecat la Constanta, si dupa aceea am facut Revelionul la Bucuresti, la mine in apartament, cu Ilie Dumitrescu."

"Si am zis un lucru: <<Ce simti, Ilie? Suntem liberi, putem pleca.>> Si pana la urma am raspuns tot eu. Am zis ca simt bogatie peste tot, bani peste tot, dar trebuie sa muncesc pentru asta."

"Daca nu muncesti, poti sa ramai in spate foarte mult. Eu, in momentul ala, am inteles ca viata depinde de mine: unde pot ajunge, cat de departe", a povestit Hagi intr-un interviu la Telekomsport.