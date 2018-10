Hagi s-a tinut de cuvant: Viitorul, locul 6 in Europa! Topul dezvaluit astazi in care doar Viitorul are loc din Romania

CIES Football Ovbservatory a dezvaluit topul celor mai tinere echipe si al celor mai batrane.

Fosta campioana a Romaniei, Viitorul, este a 6-a echipa din Europa in acest moment cu o medie a varstei jucatorilor din primul 11 de 22.98 de ani! Doar Nordjelland din Danemarca (21.36), NK Rudes din Croatia (22.25), NK Istra tot din Croatia (22.70), Groningen din Olanda (22.88) si MSK Zilina din Slovacia (22.89) stau mai bine ca Viitorul.

Apollon Limassol este echipa cu cel mai batran '11' in acest sezon (30.93), urmata de Besiktas si AEK Larnaca. In ceea ce priveste principalele 5 campionate ale Europei, Fiorentina, Mainz si Nimes stau cel mai bine, in timp ce Chievo Verona, Parma si Juventus au cele mai batrane echipe.