POLI IASI - DINAMO 2-0 | "Este cel mai slab debut de campionat din istorie!" Sebastian Moga anunta APOCALIPSA la Dinamo: "Daca nu facem asta, va fi rau!"

Dinamo nu a reusit sa obtina a doua victorie consecutiva, iar la finalul partidei Sebastian Moga a declarat ca este cel mai slab inceput de campionat pentru Dinamo din istorie. Golurile victoriei pentru ieseni au fost marcate de Breeveld, respectiv Horsia.

"Nu am aratat a echipa, nu am aratat a ceea ce vrem noi, a ceea ce se vrea, suntem totusi Dinamo. Am parut o echipa debusolata. Nu am avut ocazii de gol. Pacat, nu am castigat un duel unu la unu. Am venit cu sperante mari, dar nu am avut nici atitudine, dar ce sa facem, mergem mai departe. Mergem in continuare si speram, nu avem ce face. Am luat cu usurinta golurile, pe niste greseli personale, o sa facem analiza jocului. A contat mult ca am avut accidentati, in pregatiri am aratat altfel, am aratat un fotbal bun acolo, am dat goluri, acum aratam cu totul diferit, lipsa lui Nistor in special se vede. Este cel mai slab debut de campionat din istorie. Sunt singur ca odata ca in momentul in care se va intoarce Eugen (nr. Neagoe), altceva va fi. Daca nu ne schimbam atitudinea, daca fiecare jucator nu munceste mai multe, nu vor fi lucruri bune", a declarat Moga la Digi.

Dinamovistii, fara cuvinte



Catalin Straton, portarul lui Dinamo, a fost in pana de idei si de explicatii la finalul partidei. Nu stie cum sa explice forma incredibil de slaba a echipei.

"Am inceput dezastruos acest campionat. Nici nu stiu ce sa va spun la acest interviu. E o problema de echipa, cred ca oricine intra avem o problema. Pur si simplu nu stiu ce sa spun", a declarat Straton.

Etapa viitoare, Dinamo se va deplasa la Ploiesti, pentru meciul Chindia Targoviste. In acest moment Dinamo se afla pe locul 12 in clasamentul Ligii 1.