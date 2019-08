Poli Iasi - Dinamo 2-0 | "Am inceput dezastruos acest campionat!" Jucatorii lui Dinamo, la pamant: "Nici nu stiu ce va spun la acest interviu!"

Dinamo a pierdut un nou meci in Liga 1. Poli Iasi e noul lider al campionatului dupa victoria cu Dinamo.



Catalin Straton, portarul lui Dinamo, a fost in pana de idei si de explicatii la finalul partidei. Nu stie cum sa explice forma incredibil de slaba a echipei.



"Am inceput dezastruos acest campionat. Nici nu stiu ce sa va spun la acest interviu. E o problema de echipa, cred ca oricine intra avem o problema. Pur si simplu nu stiu ce spun", a declarat Straton la finalul partidei.

