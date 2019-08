POLI IASI - DINAMO, LIVE 21:00 | Iasi, neinvinsa in acest start de campionat, Dinamo cauta a doua victorie consecutiva! Echipele probabile

Comentam si urmarim impreuna Poli Iasi-Dinamo in format livetext, pe www.sport.ro si aplicatia sport.ro la ora 21:00.

Echipele probabile:

Poli Iasi: Rusu - Gallego, Frasinescu, Diallo, Vlad - Loshaj, Breeveld - Danale, Passaglia, Horsia - Ad. Balan

Dinamo: Straton - Moura, Bejan, Klimavicius, Sin - Rauta, Cretu - Mihaiu, Bru, Moldoveanu -Montini

Poli Iasi e nevinsa in acest start de campionat. Echipa antrenata de Mihai Teja a obtinut doua victorii si doua egaluri in 4 etape si vor sa mentina seria rezultatelor favorabile. Dinamo a avut un start rau de campionat si au inregistrat 3 infrangeri in primele etape, fara sa marcheze vreun gol. Etapa trecuta, echipa antrenata de secundul Sebastian Moga, a reusit sa obtina primul succes in aceasta editie de Liga 1, castigand cu 4-2 meciul de pe teren propriu impotriva celor de la Academica Clinceni.

Sebastian Moga:"Mergem sa castigam"



Secundul lui Neagoe, Sebastian Moga, a declarat ca isi doreste ca Dinamo sa faca un joc bun si sa obtina a doua victorie consecutiva.

"Ne asteapta un meci dificil, impotriva unei echipe care are un start de campionat foarte bun, bine organizata, cu cea mai buna aparare dupa primele patru jocuri, dar baietii sunt pregatiti si sa speram ca o sa facem un joc bun. Mergem sa castigam. Din pacate avem in continuare jucatori accidentati, sunt cinci jucatori accidentati. Sunt slabe sanse sa revina unul sau dou jucatori, vedem la antrenamentul de astazi, in functie de ce va spune doctorul. Jucatorii sunt receptivi, inteleg ca este Dinamo, inteleg ce se cere la Dinamo. Au mai multa incredere in ei dupa rezultatul din etapa trecuta", a declarat Sebastian Moga la conferinta de presa.

Teja:"Speram sa luam cele trei puncte"



Antrenorul iesenilor, Mihai Teja, spune ca este multumit de atitudinea echipei de pana acum si isi doreste sa ia toate cele trei puncte in aceasta seara.

"Intalnim un adversar cu nume, cu istorie. Sper sa iasa un meci bun, frumos. Noi venim dupa un meci in care poate n-am etalat cel mai bun fotbal. Eu n-am fost multumit de atitudinea echipei. Stiu ca pot mai mult si vreau mai mult. Cu siguranta, maine va fi alt meci si imi doresc sa luam cele trei puncte", a spus Mihai Teja.

Ultima intalinire dintre cele doua echipe a avut loc in play-out-ul sezonului trecut, meci care s-a incheiat la egalitate, 0-0.