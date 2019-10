POLI IASI - CFR CLUJ, LIVE 20:30! Moldovenii pot reveni in play-off in cazul unei victorii! Nu au mai castigat de 6 etape

Urmarim si comentam impreuna POLI IASI - CFR CLUJ pe www.sport.ro si pagina de Facebook Sport.ro.

Poli Iasi - CFR Cluj, ora 20:30, este meciul care inchide etapa in Liga 1. Poli Iasi a coborat din partea superioara a clasamentului, dar poate reveni in play-off in cazul unei victorii. Dupa un inceput foarte bun de sezon, cu sapte meciuri consecutive fara esec, moldovenii au intrat in pasa proasta si nu au mai castigat de sase etape.

CFR, pe de alta parte, este lider si are un moral excelent. Ardelenii au castigat ultimele doua meciuri, partide extrem de dificile: cu Craiova si Rennes, in grupele Europa League.

Echipe probabile:

Poli Iasi: Tarnovanu - Cabral, Mihalache, Diallo, Badic - Breeveld - Popadiuc, Loshaj, Passaglia, Horsia - Cristea

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Vinicius, Burca, Camora - Itu, Hoban, Culio - Costache, Traore, Deac