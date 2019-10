Au mai luat inca 600 000 de euro! La cati bani castigati a ajuns CFR in acest sezon doar pentru meciurile din Europa

CFR Cluj a jucat la Rennes al 11-lea meci european din acest sezon.

Dupa cele 8 din preliminariile Champions League, CFR a disputat deja 3 in grupele Europa League. In urma participarii europene consistente, campioana Romaniei s-a ales deja cu peste 11 milioane de euro. In comparatie, anul trecut, eliminata rusinos de Dudelange in play-off-ul Europa League, CFR a incasat doar in jur de un milion de euro, scrie Fanatik.

Pe langa veniturile standard, CFR isi mai poate adauga in actuala campanie sume consistente in conturi. O victorie in grupe este recompensata de UEFA cu 570 000 de euro, un egal 190 000, in timp ce calificarea de pe primul loc aduce 1 milion de euro! Pozitia a doua, care trimite si ea in primavara europeana, e recompensata cu 500 000 de euro.

Pentru victoria de la Rennes, fiecare jucator de la CFR va primi un bonus de 5000 de euro, a hotarat conducerea echipei.