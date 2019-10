Dan Petrescu a RABUFNIT la sosirea in tara! "Cand se va mai intampla asta ma las de antrenorat. Tineti minte!" Ce PARIU a facut antrenorul CFR-ului

CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Rennes cu 1-0.

Clujenii au obtinut o victorie foarte importanta in Franta si spera la o calificare in primavara europeana.

Echipa lui Dan Petrescu a fost contestata pentru victoria obtinuta cu greu, deoarece a avut aproape o repriza intreaga doi oameni in plus. Antrenorul a avut o reactie la sosirea in tara si a declarat ca daca o echipa din Romania va mai realiza ce a realizat CFR Cluj in aceasta campanie, el se lasa de antrenorat:

"Mi-am mai revenit putin. Dupa meci eram nervos pentru ca repriza a doua nu am gestionat-o cum mi-as fi dorit. Mai ales ca eram cu doi oameni in plus si nu prea am avut nicio ocazie de a marca. In schimb in prima repriza cu un om in plus am avut cinci ocazii mari si nu am bagat mingea in poarta. Ei nu au avut mari ocazii insa erau mai entuziasti mai ales ca si fanii i-au ajutat. Eram putin suparat, dar in fotbal ramane n umai scorul si sunt trei puncte imense pentru noi care le-am castigat cu o echipa din campionatul Frantei care in ultimele trei luni a batut-o de doua ori pe Paris Saint-Germain si ieri am inteles de ce a batut-o. Daca eram 11 la 11 era greu sa castigam meciul", a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu: "Ma las de antrenorat. Tineti minte!"

"Indiferent ce va face, CFR va fi tot timpu criticata si eu la fel. Cand va mai castiga o echipa in grupele de Europa League cu o echipa din Franta sau Italia eu ma las de antrenorat. Tineti minte!", a mai spus Dan Petrescu.