ACADEMICA - CRAIOVA | Reactia lui Piturca dupa ce Craiova nu a mai castigat de trei meciuri: "De ce sa nu ne batem in continuare cu CFR? Echipe mari pierd puncte!"

Craiova nu a reusit sa castige nici pe terenul ultimei clasate. Oltenii au scos doar un egal cu Clinceni, iar Victor Piturca incepe sa resimta serios presiunea.

Fostul selectioner da un semnal de liniste prin declaratii si spune ca este multumit de jocul echipei sale din acest meci. Totusi, Piturca spune ca a analizat bine lotul echipei, iar in iarna se vor face o serie de schimbari.



"Jucatorii de la Clinceni au facut tot ce a depins de ei pentru a scoate un rezultat bun si au reusit asta. Eu nu dau nimanui apa la moara, echipa mea a jucat bine, a facut un joc bun, dar nu a marcat. Lotul are valoare, insa orice echipa trece prin anumite momente oricat ar fi de mare. De ce sa nu ne batem in continuare cu CFR? Echipe mari pierd puncte. Acum am evaluat bine lotul, stiu despre ce e vorba. Un jucator de echipa nationala ca Ivan nu poate sa joace pentru ca trebuie sa introducem un jucator U21. Astea sunt regulile si trebuie sa le respectam", a declarat Victor Piturca la finalul partidei.