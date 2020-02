Dan Petrescu l-a facut PRAF pe centralul partidei: "Am avut penalty clar! Nu intorci faza pentru ca te-ai speriat..."

CFR Cluj s-a incurcat in deplasarea de la Medias, scor 0-0, insa ramane pe primul loc, cu 48 de puncte. Totusi, in cazul unui succes in aceasta etapa, FCSB se poate apropia la 3 puncte de ardeleni.

Dan Petrescu a vorbit dupa partida despre maniera de arbitraj, el considerand ca echipa sa a avut un penalty clar neacordat. De asemenea, avertizeaza ca CFR Cluj poate termina sezonul regulat sub FCSB, deoarece ros-albastrii au un program mai lejer.

"Am incercat sa marcam, am jucat cu doua varfuri, dar ei s-au aparat tot meciul si au avut noroc. Am avut un penalty clar ca lumina zilei in prima repriza, care ar fi schimbat soarta meciului. Nu e normal sa lasi faza si dupa sa intorci, ca te-ai speriat. Sunt putin suparat pe faza penalty-ului, nu trebuia sa se suceasca. Gaz Metan cred ca are 10 penalty-uri, dar daca primeste CFR o sa se spuna ca a primit Dan Petrescu.

E posibil sa ajungem pe locul 2 sau 3 la final, avem un meci dificil cu Viitorul, mergem la Craiova dupa, iar apoi incepe play-off-ul. FCSB are program usor, in afara de meciul cu Dinamo, nu vad cum ar putea sa se incurce. E mai greu sa te mentii sus decat sa ajungi acolo. Pe frigul asta, nu am ce sa le reprosez jucatorilor, decat ca nau bagat mingea in poarta", a spus Petrescu.