EXCLUSIV | "Poate in anii 80 se putea da penalty!" Cei de la Sepsi au luat FOC dupa infrangerea cu FCSB! Arbitrul partidei, facut PRAF de conducerea clubului

Sepsi a pierdut deplasarea cu FCSB, scor 2-1.

Sepsi Sfantu Gheorghe a pierdut meciul din deplasare cu FCSB de pe Arena Nationala, scor 2-1. La pauza, echipa antrenata de Laszlo Balint a condus cu 1-0, dar dupa pauza, ros-albastrii au intors rezultatul prin golurile marcate de Gnohere din penalty si Florin Tanase. Faza la care echipa antrenata de Bogdan Vintila a primit penalty a fost contestata de cei de la Sepsi. Patronul echipei covansenene este de parere ca arbitrul a facut o greseala grava de aribitraj si nu ar fi trebuit niciodata dictata lovitura de la 11 metri.

"Parerea mea. Penalty nu a fost in niciun caz. Poate in anii 80 cand ne uitam la cascadorii rasului se putea da penalty Se poate vedea si pe reluari. Eu am plecat acasa ca era foarte tarziu, nu stiu ce a spus Fesnic. Eu cred ca condus meciul corect, a avut o singura greseala acolo la penalty. Nu pot sa spun ca nu cred, ca atunci jucatorii daca aud ca eu nu mai cred, ei cum sa mai creada? Sincer e foarte, foarte greu, anul asta daca nu accedem in play-off, nu este nicio problema, nu e un capat de tara, suntem o echipa infiintata de 8 ani. Am terminat 10 partide la egalitate, dar daca castigam 5 si pierdeam 5, unde ajungeam?", a spus Laszlo Dioszegi la PRO X.

Diosezgi: "Am stiut ca e un jucator care e accidentat!



Patronul celor de la Sepsi a vorbit si despre situatia lui Karanovic, jucatorul care a reusit sa marcheze aseara in poarta lui Balgradean si a avut o evolutie foarte consistenta.



"Am contactat un agent si prin agentul respectiv l-am gasit pe Kranovic. Am stiut ca e un jucator care e accidentat aproape un an, a avut fractura de ligamente, dar dupa jumtatate de an a jucat in Elvetia si dupa a venit la noi. Eu asa consider, ca a venit in Romania ca sa se revigoreze. A vrut sa arate ca mai are un cuvant de spus. In jur de 4 milioane 500, 4 milioane 800 de mii de euro e bugetul nostru pentru anul asta",a mai spus Laszlo Dioszegi.