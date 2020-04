"Poate sa joace acolo!" Florinel Coman, incurajat sa uite de FCSB! Un fost antrenor al ros-albastrilor il sfatuiste pe "Mbappe" sa plece de la viceacampioana Romaniei

Florinel Coman poate prinde un transfer in strainatate in aceasta vara.

Fostul antrenor al celor de la FCSB si actual antrenor secund la nationala, Nicolae Dica, a vorbit despre un posibil transfer al lui Florinel Coman in strainatate. Acesta este de parere ca "Mbappe" de Romania are toate calitatile necesare pentru a juca in campionate precum Italia , Spania sau Germania.

"La cum il stiu eu pe Coman, cred ca este unul dintre jucatorii care poate sa joace in campionate gen Italia, Spania, Anglia sau Germania, campionate mai puternice pentru ca este un jucator cu calitati", a declarat Nicolae Dica, la Telekomsport.

Coman este dorit in America, la Orlando City, dar si de AS Roma. "Perla" lui Becali a marcat 14 goluri si a oferit 10 pase de gol in 35 de meciuri in toate competitiile in acest sezon. Este cotat la 5,4 milioane de euro pe transfermarkt.com