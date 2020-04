"Daca nu era Becali, Steaua era moarta! FCSB este continuatoarea Stelei!" Robert Nita, declaratii spumoase in live-ul de pe Facebook

Robert Nita a fost live pe pagina de Facebook Sport.ro si a spus ca adevarata Steaua este in Liga 1.

Robert Nita a fost live pe pagina de Facebook Sport.ro si a avut multe declaratii spumoase din viata sa de fotbalist si nu numai.

Nita a raspuns unui comentariu rautacios si a declarat ca Steaua cea adevarata este in Liga 1, sub patronatul lui Gigi Becali. "Eu continui sa o spun. FCSB este echipa care a continuat ce a facut Steaua. Steaua aia din Liga a 4-a nu ii poate batepe burtosii aia de la divizia D. Pentru mine Steaua care a castigat Cupa Campionilor in 86, e Steaua de azi a lui Becali."

Fostul jucator de la Steaua si Rapid nu a uitat nici sa intepe echipa armatei: "Daca nu era Becali sa continue cu Steaua, ce se intampla cu Steaua aia de care ziceti ca joaca in Liga a 4-a si cheltuie milioane de la bugetul de stat. Steaua aia de n-a putut sa o bata pe Carmen Bucuresti, unde jucau trei bucatari, doi ospatari si mijlocasul central avea mioie, controla mingea cu un baston."

Nita se declara convins ca FCSB este continuatoarea Stelei, fie ca suporterilor le place sau nu. "Va place nu va place celor care sunteti suporteri, dar daca nu era Becali, Steaua era moarta. De ce nu a tinut armata echipa?", a adaugat acesta in live-ul de pe Facebook.

De cateva saptamani, Robert este vlogger si pe Youtube si acum poate fi urmarit si pe Sport.ro.