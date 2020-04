Il mai tineti minte pe Elton? Presa din Anglia i-a dedicat un material fotbalistului la 13 ani dupa ce a plecat de la FCSB! Ce au putut sa scrie britanicii

Presa din Anglia a scris despre Elton, jucator care a trecut pe la FCSB in trecut.

Elton Jose Xavier Gomez a ajuns la FCSB in luna ianuarie a anului 2007, fiind dorit cu insistenta de MM Stoica. Chiar daca era unul dintre cei mai tehnici fotbalisti din Brazilia, multa lume a privit aceasta mutare ca fiind una esuata din cauza staturii sale, 1,54 metri. Dupa ce a plecat din Romania, Elton a devenit jucator de baza in zona Golfului. Cei de la The Sun i-au dedicat lui Elton un amplu material la 13 ani distanta de la singura experienta pe care a avut-o in Europa, la FCSB.

"In perioada adolescentei, Elton a reusit sa comepnseze inaltimea cu talentul sau nativ, reusind sa se impuna in prima echipa de la Corinthians, unde mai jucat fostii fotbalisti de la Manchester City, Carlos Tevez sau Jo.

Chiar daca este cu 13 centimetri mai scund decat Maradona, brazilienii l-au numit Elton Maradinha, datorita stilului sau spectaculos de joc, dar si a parului brunet, lung si cret. La 21 de ani a obtinut un transfer in Europa, la FCSB si, chiar daca experienta a fost scurta, a reusit sa se faca remarcat atat de mult incat, desi a bifat doar noua meciuri, a fost inclus de suporteri in echipa deceniului,intr-un sondaj realizat in 2009", au scris cei de la The Sun.

