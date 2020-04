"Ce sa mai caute?" Gigi Becali i-a interzis unui jucator sa se prezinte la antrenamentele FCSB-ului! Decizie de ultima ora luata de patronul ros-albastrilor

Gigi Becali i-a interzis unui jucator sa mai calce la antrenamentele FCSB-ului.

Wiliam De Amorim (28 de ani) ar fi trebuit sa se intoarca sub comanda lui Vintila in aceasta vara dupa ce ii expirma imprumutul de la Skoda Xanthi. Fotbalistul a declarat ca abia asteapta sa se intoarca la FCSB pentru a-si duce contractul la bun sfarsit. Inca un an mai are contract De Amorim cu ros-albastrii.

Gigi Becali a reactionat in momentul in care a aflat ca De Amorim ar trebui sa se intoarca la echipa si spune ca nu mai are ce cauta la club. In aceste conditii, William De Amorim ar trebui sa isi caute echipa din vara.

"Ce sa mai caute? Nu mai stiu, e posibil sa mai aiba contract. Daca e asa, asa e, ce a faci?", a spus Gigi Becali, la PRO X.