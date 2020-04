Nimeni nu mai stia de el, iar acum se va intoarce la FCSB! Brazilianul care a plecat acum doi ani de la ros-albastri se va prezenta sub comanda lui Vintila

Un jucator de la FCSB revine din imprumut si se va antrena cu ros-albastrii.

In 2016, Gigi Becali l-a transferat pe William De Amorim de la Astra in schimbul a 700.000 de euro. La inceput, prestatiile brazilianului au fost consistente, insa lipsite de constanta si a intrat in dizgratiile patronului ros-albastrilor care a decis sa il imprumute prima oara la Kayserispor, dupa care a ajuns in Grecia la Skoda Hanthi. In vara, imprumutul lui De Amorim expira, iar acesta se va intoarce sub comanda lui Bogdan Vintila.

"Chiar imi e dor de Romania. Am stat prea mult, sapte ani si jumatate. A fost foarte frumos. Mi-e dor de prietenii pe care mi i-am facut acolo si chiar de fotbalul de acolo. Eu sunt aici imprumutat de FCSB pana in vara. Eu mai am un de contract si inca nu stiu ce se va intampla. Eu mai am un an de contract. Daca se ia dupa contract, eu trebuie sa ma intorc la FCSB.

Eu la Astra am fost foarte bine, am crescut bine acolo. Cand am ajuns la Steaua, in primele sase luni a fost bine pentru mine. Am inceput foarte bine, dupa aceea am avut niste probleme personale. Sotia a fost gravida, a trebuit sa plec in Brazilia cu trei luni inainte de de nastere. Am ramas singur, dupa s-a nascut copilul, nu am vazut copilul. Am vazut copilul cand avea trei luni deja, chiar mi-a fost greu. Evolutiile mele au scazut un pic si de acolo a inceput toata problema.

Dupa ce am semnat cu Steaua, toata lumea m-a vazut bine. Steaua e un club foarte mare in Romania si am fost respectat dupa ce am semnat cu ei", a declarat De Amorim pentru Telekomsport.