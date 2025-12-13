Ardelenii au primit vizita ciucanilor pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia, în etapa cu numărul 20 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Daniel Pancu a bifat toate cele trei puncte.



Andrei Cordea a deschis scorul în minutul 6, a realizat ”dubla” în minutul 46 și și-a trecut hat-trick-ul în minutul 90+6 al confruntării. Zoltan Bodo a înscris pentru oaspeți în minutul 71.



Daniel Pancu a dezvăluit ce greșeală a făcut la CFR Cluj: ”S-a văzut din minutul 60”



Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor, a recunoscut că a acordat prea multe zile libere jucătorilor săi, aspect care s-a reflectat în lipsa de consistență a echipei în partida cu Csikszereda.



”Am dat cam multe zile libere și se vede din minutul 60. Avem și petrecerea de Crăciun. Mîine vor avea liber, iar luni o să pregătim meciul de la Botoșani. Meciul a fost dominat autoritar de noi, doar că în momentul în care am marcat al doilea gol ne-am relaxat. Acest lucru nu mi-a convenit. S-a pierdut încrederea în momentul în care ai rezultate slabe pe durată lungă și când ai avantaj te gândești la conservarea rezultatului.



Ceara a ratat milimetric pe lângă bară. Eu sunt supărat pentru că nu am mai pus probleme o perioadă lungă... 2-0 acasă, ești CFR Cluj și inițiativa o au adversarii. Trebuia să fac schimbările mai devreme, dar știam că la Craiova nu le-am reușit. Până la urmă e bine că am câștigat și am ajuns la 23 de puncte”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

