Fotbalistul crescut de Universitatea Craiova și-a anunțat despărțirea de campioana României, dar a șters mesajul publicat pe rețelele de socializare.

Ștefan Bană și-a anunțat plecarea de la Universitatea Craiova

Ștefan Bană le-a mulțumit celor de la Craiova care i-au fost alături în cei 11 ani pe care i-a petrecut la club. Aripa dreapta a șters ulterior postarea de pe pagina sa de Instagram.

„A venit momentul să-mi iau la revedere de la echipa pe care o iubesc din tot sufletul meu. Vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor și tuturor colegilor alături de care am avut onoarea să colaborez în acești 11 ani.

Le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care au crezut în mine și care încă mai cred în forțele mele. Și, nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc suporterilor care au susținut mereu echipa și care ne-au fost alături în fiecare moment!

A fost un capitol frumos din viața mea, pe care îl voi purta mereu în suflet, iar acum privesc cu încredere spre viitor și sper ca drumul care urmează să fie unul cât mai frumos și mai bun pentru mine. Vă mulțumesc tuturor!”, a scris Ștefan Bană pe Instagram, mesaj pe care ulterior l-a șters.

32 de meciuri, trei goluri și două pase decisive sunt cifrele fotbalistului de 21 de ani, în tricoul Universității Craiova.

Ștefan Bană este cotat la 400.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.

KuPS - Universitatea Craiova va fi EXCLUSIV pe VOYO joi, 6 august, de la 18:00

După ce a trecut de ML Vitebsk în primul tur preliminar UEFA Champions League (5-1 la general), Universitatea Craiova a pierdut dubla manșă cu Levski Sofia (2-3 la general) în al doilea tur, motiv pentru care a retrogradat în turul trei preliminar UEFA Europa League.

În faza respectivă a competiției, echipa pregătită de Filipe Coelho o va întâlni pe KuPS, care se află în clipa de față pe primul loc în clasamentul primului eșalon al Finlandei, aflat în plină desfășurare, cu 36 de puncte după 17 etape.

KuPS a avut același parcurs cu al Craiovei în cupele europene până acum: a trecut de primul tur preliminar (4-3 la general cu Vardar) și a pierdut al doilea tur (0-3 vs. Sabah Baku), retrogradând astfel în preliminariile Europa League.

Prima manșă dintre Universitatea Craiova și KuPS va avea loc în Finlanda, pe ”Vare Areena” din Kuopio, stadionul adversarei oltenilor care are o capacitate de 5000 de locuri. KuPS - Craiova va fi, așadar, în direct pe VOYO joi, 6 august, de la 20:00.